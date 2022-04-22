ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии подтвердили, что отправят Польше танки на замену предоставленным Украине

Новина українською →
Великобритания, Пятница 22 апреля 2022 18:56
В Британии подтвердили, что отправят Польше танки на замену предоставленным Украине Фото: Британия пришлет танки Польше на замену отправленным в Украину (dvidshub net)
Автор: Евгений Прокопенко

Британское министерство обороны подтвердило, что Великобритания отправляет основные боевые танки Challenger 2 к Польше для замены танков Т-72, которые Польша отправит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина из псылки на BBC.

Танки направляют в дополнение к боевых бронированных машин, Великобритания отправляет напрямую в Украину, о чем уже было объявлено.

Министр обороны Бен Уоллес, как ожидается, сделает заявление на этот счет позже.

Британия решила передать Украине по меньшей мере 120 бронированных машин. Из них 80-машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для ведения разведки на месте боя и других целей. Это, в частности, машины Spartan, рассчитанные на перевозку четырех бойцов плюс команды из трех человек, фронтовые "скорые" Samaritan, бронированные машины командного назначения Sultan, бронемашины Samson.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, скорее всего, обречены на крах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает