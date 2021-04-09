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Польша отказалась от закупки китайской вакцины против COVID

Автор: РБК-Украина

Польша не смогла договориться с Китаем о поставке вакцин против коронавируса и отказалась от дальнейших попыток в этом направлении. Власти страны сослались на жесткие условия китайских производителей.

Об этом в ходе своего выступления после заседания правительства заявил президент Польши Анджей Дуда, которое транслировалось в Facebook.

"С китайской стороны были сформулированы предложения (по поставкам вакцины, - ред). Но их условия, беря во внимание также улучшение поставок от производителей с которыми сотрудничает Еврокомиссия, были настолько, скажем так, "относительно интересны", если речь идет о ценах и сроках поставок, что польское правительство не решилось закупать такие вакцины", - сказал Дуда.

Ранее президент Польши обсуждал с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставки в страну вакцины против коронавируса китайского производства.

Напомним, в Польше с начала кампании по вакцинации привили от коронавируса более 6,7 млн человек. При этом из них более 2 млн человек получили обе дозы препарата. Население страны составляет более 38 млн человек.

Отметим, накануне правительство Польши приняло решение продолжить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.

В Польше с начала пандемии COVID-19 выявлено более 2,5 млн случаев заболевания инфекцией. Выздоровело 2,08 млн пациентов, свыше 56 тысяч скончались. Рекорд по количеству умерших за сутки в стране был установлен 8 апреля - 954 случая.

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Новости Украины ПольшаВакцинаКоронавирус
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