Польша отказалась от закупки китайской вакцины против COVID

Польша не смогла договориться с Китаем о поставке вакцин против коронавируса и отказалась от дальнейших попыток в этом направлении. Власти страны сослались на жесткие условия китайских производителей.

Об этом в ходе своего выступления после заседания правительства заявил президент Польши Анджей Дуда, которое транслировалось в Facebook.

"С китайской стороны были сформулированы предложения (по поставкам вакцины, - ред). Но их условия, беря во внимание также улучшение поставок от производителей с которыми сотрудничает Еврокомиссия, были настолько, скажем так, "относительно интересны", если речь идет о ценах и сроках поставок, что польское правительство не решилось закупать такие вакцины", - сказал Дуда. Ранее президент Польши обсуждал с председателем Китая Си Цзиньпином возможность поставки в страну вакцины против коронавируса китайского производства.