Польща відмовилася від закупівлі китайської вакцини проти COVID

Польща не змогла домовитися з Китаєм про постачання вакцин проти коронавірусу і відмовилася від подальших спроб в цьому напрямі. Влада країни послалися на жорсткі умови китайських виробників.

Про це в ході свого виступу після засідання уряду заявив президент Польщі Анджей Дуда, яке транслювалося в Facebook.

"З китайської сторони були сформульовані пропозиції (щодо поставок вакцини, - ред). Але їх умови, беручи до уваги також поліпшення поставок від проізвоідетлей, з якими співпрацює Єврокомісія, були настільки, скажімо так," щодо цікаві ", якщо мова йде про ціни і терміни поставок, що польський уряд не наважився купувати такі вакцини ", - сказав Дуда. Раніше президент Польщі обговорював з головою Китаю Сі Цзіньпіном можливість поставки в країну вакцини проти коронавірусу китайського виробництва.