В Польше продлили жесткий карантин

Правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения на девять дней. Таким образом, карантин будет действовать по меньшей мере до 18 апреля.

" Мы решили, что действующие ограничения будут продлены на срок чуть более недели. Немного, потому что мы хотим, чтобы это был период, включающий также следующие выходные. Это дополнительная мера безопасность будет действовать до 18 апреля. Тогда мы примем другое решение, что делать дальше", - заявил он.

По словам министра, на следующей неделе статистике уже имеют отразиться последствия празднования Пасхи.

Адам Недзельский отметил, что сейчас в стране доминирующим стал "британский" штамм коронавируса, и есть отдельные подозрения на "южноафриканский" и "бразильский" штаммы.

Так, до 18 апреля в Польше будут закрыты гостиницы, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Также будет действовать запрет на работу детсадов и парикмахерских, крупных магазинов мебели и стройматериалов.