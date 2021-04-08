В Польше зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID
В Польше за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 954 случаев. Подтверждено 27 887 новых случаев заражения, больше всего - в Силезии и Мазовии.
Об этом сообщает Rmf24.
Отмечается, что 241 человек умер непосредственно от COVID-19, тогда как 713 человек умерли от сопутствующих с коронавирусом других болезней.
При этом министерство здравоохранения Польши отметило, что сегодняшний антирекорд "является результатом, в частности, задержки с отчетностью медицинскими учреждениями из-за сезона отпусков".
Общее количество людей, инфицированных коронавирусом в Польше составляет 2 499 507. Умерло 56 659 пациентов.
Отметим, прошлый антирекорд по этому показателю в Польше зафиксировали 31 марта. Тогда сообщалось о 653 летальных случаях из-за коронавируса. Это было вторым за всю историю коронавируса в Польше показателем количества погибших. Больше было только 25 ноября, когда умерли 674 человека.
7 апреля правительство Польши приняло решение продолжить действующие в стране карантинные ограничения на девять дней. Таким образом, карантин будет действовать как минимум до 18 апреля. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.