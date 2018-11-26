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МИД призвал союзников оказать военную помощь для защиты Украины

Новости » Политика    26.11.2018 - 02:43
МИД призвал союзников оказать военную помощь для защиты Украины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В МИД заявили, что вся ответственность за дальнейшие действия лежит на РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило категорический протест РФ из-за действия с нападением и захватом кораблей ВМС Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МИД.

В МИД заявили, что преступный режим Кремля в очередной раз продемонстрировал то, что он не имеет никаких границ в своей агрессии и готов к любым актам против Украины.

"Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их незамедлительное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки", - сообщили в МИД.

В МИД подчеркивают, что ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Черного и Азовского моря и подрыве процесса урегулирования полностью укладывается на кремлевский режим.

"Обращаемся к наших союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставления Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", - добавили в МИД.

Напомним, СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

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