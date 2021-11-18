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Польша ночью задержала 100 мигрантов при очередной попытке пересечь границу

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками, пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевне. Польским солдатам удалось задержать более 100 нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши в Twitter.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.

По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе, и, вероятно сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.

Указано, что для того, чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.

Напомним, вчера нелегальные мигранты разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги".

Добавим, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусские силовики перевозили нелегалов в неизвестном направлении с КПП "Брузги".

Также вчера стало известно, что польские пограничники предотвратили двум большим попыткам прорыва на границе.

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