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Польша намерена запретить импорт газа и угля из России

Фото: Польша откажется от импорта энергоресурсов из РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Польша планирует в ближайшие месяцы запретить поставки энергоресурсов из России. Речь идет об импорте газа и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского в интервью Berliner Zeitung.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - отметил Шинковский.

Он также подчеркнул, что только совместное решение европейских государств окажет значительное влияние на российскую экономику.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал к внедрению глобального эмбарго на нефть Российской Федерации.

Мы также писали о том, что Чехия полностью откажется от российских энергоресурсов в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

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