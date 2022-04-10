Польша намерена запретить импорт газа и угля из России

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - отметил Шинковский.

Он также подчеркнул, что только совместное решение европейских государств окажет значительное влияние на российскую экономику.