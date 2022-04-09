Россия все еще живет в иллюзиях. Зеленский призвал к глобальному нефтяному эмбарго

Президент Владимир Зеленский пояснил, в чем именно нуждается Украина для победы над Россией. В первую очередь же, союзникам нашей страны необходимо ввести эмбарго на нефть страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По словам президента, во время разговора с союзниками он регулярно нарушает три темы:

конкретная военная помощь;

конкретная помощь украинцам;

конкретные гарантии безопасности для Украины.

Зеленский отметил, что не все союзники предоставляют конкретный ответ, однако для Украины ежедневно позитива становится все больше.

"Однако, еще не настолько больше, чтобы можно было определить сроки окончания этой войны. Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать к нашей стране новые силы и новую технику", - добавил Зеленский.

Чтобы остановить Россию, как считает Зеленский, важно и в дальнейшем вводить еще больше санкций и предоставлять больше вооружения Украине. Однако, именно нефтяное эмбарго должно быть первым шагом для обуздания страны-оккупанта.

"Нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. На уровне всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргументом искать мир и прекратить бессмысленное насилие", - заявил Зеленский.