Польща має намір заборонити імпорт газу і вугілля з Росії

"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати хороший приклад і спонукати інші країни зробити так само", - зазначив Шинковський.

Він також підкреслив, що тільки спільне рішення європейських держав матиме значний вплив на російську економіку.