Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Прекращение огня имеет большое значение для страны

Польша надеется на соблюдение перемирия на Донбассе. Страна поддерживает независимость и суверенитет Украины.

Об этом сказал глава польского МИД Яцек Чапутович во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я передал господину министру, что Польша будет поддерживать независимость и суверенитет Украины в признанных границах... Прекращение огня имеет большое значение. Мы надеемся, что этого будут придерживаться", - сказал Чапутович.

Как писало РБК-Украина, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе; украинская сторона рассчитывает, что это станет первым шагом на пути к политическому урегулированию ситуации.

При этом у президента РФ Владимира Путина сказали, что не могут гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе, и назвали причину.

Так, перемирие фактически не началось - сегодня штаб ООС заявил о двух нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, ранее Чапутович также заявил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".