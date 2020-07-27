Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Припинення вогню має велике значення для країни

Польща сподівається на дотримання перемир'я на Донбасі. Країна підтримує незалежність і суверенітет України.

Про це сказав глава польського МЗС Яцек Чапутович під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я передав пану міністру, що Польща буде підтримувати незалежність і суверенітет України у визнаних кордонах... Припинення вогню має велике значення. Ми сподіваємося, що цього будуть дотримуватися", - сказав Чапутович.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі; українська сторона розраховує, що це стане першим кроком на шляху до політичного врегулювання ситуації.

При цьому у президента РФ Володимира Путіна сказали, що не можуть гарантувати дотримання перемир'я на Донбасі, і назвали причину.

Так, перемир'я фактично не почалося - сьогодні штаб ООС заявив про два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Чапутович також заявив, що Польща продовжує виступати проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".