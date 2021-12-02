Польша за месяц насчитала почти 9 тысяч попыток мигрантов пересечь границу

По информации ведомства, в Польше пограничники выдали за прошедшие сутки 16 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

"Вчера границу со стороны Республики Беларусь пытались пересечь 58 человек. В ноябре пограничная служба зарегистрировала 8,9 тысячи попыток незаконного пересеку границы из Беларуси в Польшу", - говорится в сообщении.

Вместе с тем польская пограничная служба приводит данные о зарегистрированных попытках нелегального пересечения мигрантами в предыдущие месяцы, а именно в октябре - 17 500, в сентябре - 7700 тысяч, а в августе - 3500.