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Более 10 тысяч мигрантов хотят пересечь границу ЕС из Беларуси, - спикер погранслужбы Польши

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Польша, Вторник 30 ноября 2021 16:29
Более 10 тысяч мигрантов хотят пересечь границу ЕС из Беларуси, - спикер погранслужбы Польши Фото: более 10 тысяч мигрантов планируют попасть в Польшу из Беларуси (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала на пресс-конференции, что в Беларуси около 10 тысяч иностранцев планируют нелегально пересечь границу. Но в окресностях границы мигранты не разбивают лагеря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Сейчас в окресностях тихо. Нет попыток пересечь границу силой", - отметила спикер польской погранслужбы.

По ее словам, пока неизвестно, сколько мигрантов находятся ближе к границе, а сколько в глубине страны. Есть информация, что многие беженцы пока находятся в логистическом центре, который расположен недалеко от погранперехода Брузги.

"Мы не наблюдаем лагерей у границы. Люди сейчас не разбивают лагеря, а их перевозит на грузовиках белорусская сторона. Может быть из этого центра, а может быть из других мест, где они собираются", - рассказала Михальская.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

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