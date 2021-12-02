Польща за місяць нарахувала майже 9 тисяч спроб мігрантів перетнути кордон

Польща за листопад зафіксувала близько 9 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами з боку Білорусі. За минулу добу таких випадків було майже 60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

Разом з тим польська прикордонна служба наводить дані щодо зареєстрованих спроб нелегального перетину мігрантами у попередні місяці, а саме у жовтні - 17 500, у вересні - 7700 тисяч, а в серпні - 3500.

"Вчора кордон з боку Республіки Білорусь намагалися перетнути 58 осіб. У листопаді прикордонна служба зареєструвала 8,9 тисячі спроб незаконного перетну кордону з Білорусі до Польщі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, у Польщі прикордонники видали минулої доби 16 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.

Нагадаємо, що Польща з початку міграційної кризи зафіксувала гибель 8 біженців на своїй території.

Додамо, у прикордонній службі Польщі заявили, що наразі близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський ввів заборону на відвідування кордону з Білоруссю до 1 березня 2022 року. Тепер на прикордонній території дозволяється перебувати тільки місцевим жителям і тим, у кого є спеціальні дозволи