ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Польша и Литва обязаны отозвать часть дипломатов, - МИД Беларуси

Минск, Суббота 03 октября 2020 12:52
Польша и Литва обязаны отозвать часть дипломатов, - МИД Беларуси
Фото: пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз (facebook com belarusmfa)
Автор: РБК-Украина

Предложения Беларуси о сокращении персонала в посольствах Литвы и Польши являются обязательными к исполнению. В Минске не понимают, почему Варшава и Вильнюс отказываются.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

По его словам, эти предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси.

"Никто не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - подчеркнул Глаз и добавил, что это также относится и к Польше.

Он подчеркнул, что Венская конвенция дает достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях.

"Готов даже процитировать… "При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства", - отметил Глаз.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне ухудшения отношений Беларусь отзывает послов в Литве и Польше для консультаций.

Литва и Польше уже заявили, что не будут прибегать к ответным дипломатическим мерам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьЛитваПольша
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь