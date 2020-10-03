Польща і Литва зобов'язані відкликати частину дипломатів, - МЗС Білорусі

Фото: прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз (facebook com belarusmfa)

Пропозиції Білорусі щодо скорочення персоналу в посольствах Литви і Польщі є обов'язковими до виконання. У Мінську не розуміють, чому Варшава і Вільнюс відмовляються.

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає БЕЛТА.

За його словами, ці пропозиції знаходяться виключно в площині суверенних прав Білорусі.

"Ніхто не зобов'язаний, та й, власне, не збирався обговорювати з литовською стороною. Якщо відійти від дипломатичної казуїстики, то це означає, що такі пропозиції є обов'язковими для виконання литовським МЗС", - підкреслив Глаз і додав, що це також відноситься і до Польщі.

Він підкреслив, що Віденська конвенція дає достатньо інструментів дипломатичного впливу в таких випадках.

"Готовий навіть процитувати... "При відсутності конкретної угоди про чисельність персоналу представництва держава перебування може запропонувати, щоб чисельність персоналу представництва зберігалася в межах, які вона вважає розумними і нормальними, враховуючи обставини та умови, існуючі в державі перебування, і потреби даного представництва", - зазначив Глаз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі погіршення відносин Білорусь відкликає послів у Литві та Польщі для консультацій.

Литва та Польщі вже заявили, що не будуть вдаватися до відповідних дипломатичних заходів.