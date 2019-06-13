ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша купит у США 2,5 млн тонн сжиженного газа

Новости » Политика    13.06.2019 - 11:56
Польша купит у США 2,5 млн тонн сжиженного газа
Фото: встреча Трампа и Дуды (twitter.com/whitehouse)

Стоимость сжиженного газа составляет около 8,5 млрд долларов

Польша купит около 2,5 млн тонн сжиженного газа у американской компании Venture Global. Об этом в Белом доме договорились президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что общая стоимость сжиженного газа составляет около 8,5 млрд долларов.

Сжиженный американский газ будут поставлять через терминал, который сейчас находится на завершающих стадиях строительства. Ранее Польша договаривалась о покупке около 1 млн тонн сжиженного газа в США.

Решение о покупке газа принято с целью диверсифицировать источники его поставок и уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

Отметим, что проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Польши пребывает с официальным визитом в США. В ходе встречи Трамп и Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. 

Еще 12 июня Трамп рассказал журналистам о возможности переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих.

Посол назвал сроки встречи Зеленского и Трампа Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперника на выборах
Новости Украины Анджей ДудаДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь