Польша купит у США 2,5 млн тонн сжиженного газа

Фото: встреча Трампа и Дуды (twitter.com/whitehouse)

Стоимость сжиженного газа составляет около 8,5 млрд долларов

Польша купит около 2,5 млн тонн сжиженного газа у американской компании Venture Global. Об этом в Белом доме договорились президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что общая стоимость сжиженного газа составляет около 8,5 млрд долларов.

Сжиженный американский газ будут поставлять через терминал, который сейчас находится на завершающих стадиях строительства. Ранее Польша договаривалась о покупке около 1 млн тонн сжиженного газа в США.

Решение о покупке газа принято с целью диверсифицировать источники его поставок и уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

Отметим, что проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Польши пребывает с официальным визитом в США. В ходе встречи Трамп и Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

Еще 12 июня Трамп рассказал журналистам о возможности переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих.