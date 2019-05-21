Украина и США обсуждают поставки сжиженного газа через Польшу

Иллюстративное фото (www.naftogaz.com)

Делегация США провела встречу с украинским руководством

Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, во встрече принял участие глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины", - сообщили в пресс-службе.

Особое внимание во время встречи было уделено подготовке Украины к прохождению следующего отопительного сезона, финансированию и накоплению достаточных запасов газа в подземных хранилищах, добавили в "Нафтогазе".

С украинской стороны участие во встрече приняли советники Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко.

С американской стороны во встрече приняли участие специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

Напомним, ранее Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину. В частности, НАК рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые смогут обеспечить энергетическую безопасность Украины.