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Польща купить у США 2,5 млн тонн скрапленого газу

Новини » Політика    13.06.2019 - 11:56
Польща купить у США 2,5 млн тонн скрапленого газу
Фото: зустріч Трампа та Дуди (twitter.com/whitehouse)

Вартість скрапленого газу становить близько 8,5 млрд доларів

Польща купить близько 2,5 млн тонн зрідженого газу в американської компанії Venture Global. Про це в Білому домі домовилися президенти Польщі та США Анджей Дуда і Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що загальна вартість скрапленого газу становить близько 8,5 млрд доларів.

Американський скраплений газ постачатимуть через термінал, який зараз знаходиться на завершальних стадіях будівництва. Раніше Польща домовлялася про купівлю близько 1 млн тонн зрідженого газу в США.

Рішення про покупку американського скрапленого газу прийнято з метою диверсифікувати джерела його постачання та зменшити свою енергетичну залежність від Росії.

Зазначимо, що проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу з регазифікаційного терміналу в Польщі в Україну обговорювалося під час зустрічі делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Польщі перебуває з офіційним візитом у США. В ході зустрічі Трамп і Дуда підписали декларацію про співробітництво у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.

Ще 12 червня Трамп розповів журналістам про можливість перекинути туди з Німеччини додатково 2 тис. військовослужбовців.

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