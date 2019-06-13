Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного контингента США в Польше

Фото: встреча Трампа и Дуды (twitter.com/whitehouse)

В Польшу прибудут более 1 тыс. американских солдат

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. Об этом сообщает RMF24.

Согласно декларации, США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат в ближайшем будущем.

Декларации подчеркивается, что Польша и Соединенные Штаты подтверждают свои обязательства перед Организацией Североатлантического договора (НАТО), включая обязательства, вытекающие из статей 3 и 5 Североатлантического договора, в качестве основы для взаимных оборонных отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен, однако сам он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Польша обнародует соглашение с Соединенными Штатами об усилении американского военного присутствия в Польше.