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Польша о кризисе в Беларуси: от его решения зависит будущее Центральной Европы

Гдыня, Понедельник 24 августа 2020 22:24
Польша о кризисе в Беларуси: от его решения зависит будущее Центральной Европы
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/premierrp)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше назвали кризис в Беларуси "гордиевым узлом"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал кризис в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Морвецкий считает ситуацию в стране "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы.

Об этом он заявил во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне.

Моравецкий добавил, что будущее Центральной Европы также зависит от солидарности европейских стран по вопросу Беларуси.

"Так, как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими прибалтийскими странами, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул он.

Отметим, Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. При этом ЕС предлагает стать посредником в диалоге между властью и оппозицией.

Напомним, Польша также предлагала стать посредником между властью и оппозицией в Беларуси, чтобы решить политический кризис в стране.

Кроме того, Польша призвала Евросоюз не ограничивать санкциями реакцию на ситуацию в Беларуси.

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