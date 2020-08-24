Польща про кризу в Білорусі: від її вирішення залежить майбутнє Центральної Європи

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/premierrp)

У Польщі назвали кризу в Білорусі "гордієвим вузлом"

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував кризу в Білорусі через результати виборів президента країни. Морвецький вважає ситуацію в країні "гордієвим вузлом", від розв'язання якого залежить майбутнє Центральної Європи.

Про це він заявив під час відкриття форуму "Бачення розвитку" у Гдині.

Моравецький додав, що майбутнє Центральної Європи також залежить від солідарності європейських країн щодо питання Білорусі.

"Так, як сьогодні цю солідарність ми будуємо навколо Білорусі разом з Литвою та іншими балтійськими країнами, так і в подальшій перспективі, я сподіваюся, разом з Білоруссю та Україною ми формуватимемо майбутнє Центральної Європи", - наголосив він.

Зазначимо, Європейський союз не визнає результати президентських виборів в Білорусі, які відбулися 9 серпня. При цьому ЄС пропонує стати посередником у діалозі між владою та опозицією.

Нагадаємо, Польща також пропонувала стати посередником між владою та опозицією в Білорусі, щоб вирішити політичну кризу в країні.

Крім того, Польща закликала Євросоюз не обмежувати санкціями реакцію на ситуацію в Білорусі.