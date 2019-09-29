Польша хочет создать новые кладбища в Украине

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В Польше не могут назвать дату начала эксгумационных работ

Польша рассчитывает получить разрешение Киева на создание новых кладбищ в Украине для перезахоронение поляков. Об этом сообщил директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши Кшиштоф Шваґжик, передает Польское радио.

Как сообщил Шваґжик, в Польше пока не знают, когда смогут начать эксгумационные работы на территории Украины. По его словам, дата начала эксгумационных работ зависит от того, как быстро Украина предоставит все нужные разрешения.

Также директор Бюро поисков и идентификации выразил надежду, что Варшава получит от Киева разрешение на сооружение новых кладбищ в Украине, где можно будет перезахоронять найдены останки поляков.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины дало разрешение Польше на восстановление поисково-эксгумационных работ. Согласно условиям, представленных украинской стороной, эксгумационные работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Также РБК-Украина писало, что в Институте национальной памяти Польши отреагировали на решение Украины о предоставлении разрешения на эксгумацию поляков. Глава института Ярослав Шарашек подчеркнул, что разрешение даст возможность прорыва в украинско-польском историческом диалоге