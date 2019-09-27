ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше прокомментировали разрешение на эксгумацию в Украине

Новости » Политика    27.09.2019 - 21:12
В Польше прокомментировали разрешение на эксгумацию в Украине
Фото: Ярослав Шарек (facebook.com-instytutpamiecinarodowej)

Глава Института национальной памяти Польши назвал

Разрешение на эксгумацию поляков на территории Украины даст возможность к прорыву в украино-польском историческом диалоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство PAP.

По словам главы Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека, о прорыве отношений между Украиной и Польшей можно будет говорить после того, как начнутся поисковые работы на украинской территории.

"Я думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного. Это заявление открывает путь к прорыву, который состоится тогда, когда наши команды совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине", - заявил Шарек.

Также глава ИНП польская сторона готова к началу работ.

"На данный момент все зависит от организационных договоренностей; важен и вопрос погоды", - сообщил Шарек.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины дало разрешение Польше на возобновление поисково-эксгумационных работ. Согласно условиям, представленным украинской стороной, эксгумации должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Напомним, Украина запретила эксгумацию поляков на своей территории в 2017 году. Президент Владимир Владимир Зеленский пообещал снять запрет во время своего недавнего визита в Варшаву.

МИД назвал условия сотрудничества с Польшей по историческим вопросам Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности
Новости Украины Польша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь