Украина разрешила Польше возобновить эксгумации

Фото: Бартош Чихоцки (Polskie Radio)

Документ, предоставленный Украиной, включает перечень процедурных действий

Польский посол в Киеве Бартош Чихоцки подтвердил информацию о том, что Украина дала Польше официальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Согласно условиям, представленным украинской стороной, эксгумации должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Отмечается, что Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации на прошлой неделе. На этой неделе заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил, что Украина дала Польше положительный ответ.

Боднар отметил, что польская сторона должна выбрать украинского подрядчика. Подрядчик должен получить все необходимые разрешения, выбрать место, где начнутся геологоразведочные и эксгумационные работы, и работать вместе с польскими экспертами.

Как указал Чихоцки, документ, предоставленный Украиной, включает перечень процедурных действий, которые должны быть выполнены Польским институтом национальной памяти, который является подрядчиком эксгумационных работ, чтобы возобновить эксгумацию. Он добавил, что список был направлен в Институт национальной памяти, который будет поддерживаться в выполнении требований, представленных Украиной.

Напомним, Украина запретила эксгумацию поляков на своей территории в 2017 году. Президент Владимир Владимир Зеленский пообещал снять запрет во время своего недавнего визита в Варшаву.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МИД Украины надеются, что сотрудничество Украины и Польши по историческим вопросам будет базироваться на партнерских и дружеских отношениях.