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Польща хоче створити нові кладовища в Україні

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 12:45
Польща хоче створити нові кладовища в Україні
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У Польщі не можуть назвати дату початку ексгумаційних робіт

Польща розраховує отримати дозвіл Києва на створення нових кладовищ в Україні для перепоховання поляків. Про це повідомив директор Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі Кшиштоф Шваґжик, передає Польське радіо.

Як повідомив Шваґжик, в Польщі поки не знають, коли зможуть почати ексгумаційні роботи на території України. За його словами, дата початку ексгумаційних робіт залежить від того, як швидко Україна надасть всі потрібні дозволи.

Також директор Бюро пошуків та ідентифікації висловив надію, що Варшава отримає від Києва дозвіл на спорудження нових кладовищ в Україні, де можна буде перепоховувати віднайдені рештки поляків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України дало дозвіл Польщі на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Згідно з умовами, представлених українською стороною, ексгумаційні роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Також РБК-Україна писало, що в Інституті національної пам’яті Польщі відреагували на рішення України про надання дозволу на ексгумацію поляків. Голова інституту Ярослав Шарашек наголосив, що дозвіл дасть можливість до прориву в українсько-польському історичному діалозі

Україна дозволила Польщі відновити ексгумації МЗС назвало умови співпраці з Польщею з історичних питань
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