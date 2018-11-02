Польща і ФРН заявили про важливість збереження стабільної ситуації в Україні

Фото: Матеуш Моравецький і Ангела Меркель (flickr.com premierrp)

Позиція Польщі і Німеччини в справі анексії Криму Росією збігається

Глава польського уряду Матеуш Моравецький за результатами міжурядових консультацій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про важливість збереження стабільної ситуації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Моравецький заявив, що Польща і Німеччина мають подібну позицію у справі анексії Криму Росією.

"Ми наголошуємо, яким важливим є зберегти стабільну ситуацію в Україні. Також у контексті "Північного потоку-2", який, на жаль, може витіснити транзит газу територією України. А це - гарантія принаймні відносного миру в цій частині України, де мир зберігається. Це дуже важливо і з погляду унезалежнення від російського газу, і з політичних міркувань", - заявив Моравецький.

За словами прем'єр-міністра Польщі, розмови стосувалися всіх важливих справ, пов'язаних з Європейським союзом. Як зазначив Моравецький, однією з головних проблем є вихід Британії з Євросоюзу, так як в інтересах обох країн, Польщі і Німеччини, є підтримувати економічні та політичні зв'язки з Сполученим Королівством.

У свою чергу Меркель звернула увагу на необхідність більшого узгодження в Європейському союзі у сфері зовнішньої політики.

Нагадаємо, Меркель в ході візиту до Києва, який відбувся 1 листопада, заявила, що Україна повинна мати гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича, в питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Європейського союзу.