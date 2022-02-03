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Польша и Чехия договорились по шахте "Туров": Варшава выплатит Праге компенсацию

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Прага, Четверг 03 февраля 2022 17:11
Польша и Чехия договорились по шахте "Туров": Варшава выплатит Праге компенсацию Фото: Польша и Чехия договорились по угольной шахте "Туров" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала подписали соглашение по скандальной угольной шахте "Туров". Прага отзовет иск в ЕС, а Варшава выплатит 45 млн евро в качестве компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как заявил Матеуш Моравецкий, соглашение с Чехией позволит продолжить работу угольной шахты и находящейся рядом с ней электростанции в Турове. По его словам, договоренности удалось достичь после продолжительных и напряженных переговоров.

По соглашению Польша должна выплатить Чехии компенсацию в размере 45 млн евро. Под наблюдением высшего европейского суда стороны будут следить за надлежащим функционированием барьера, который польская сторона строит в этом районе, чтобы предотвратить сток воды на чешскую территорию.

Премьер Чехии в свою очередь отметил, что польская сторона учла все претензии Праги. Фиала заявил, что иск к Варшаве будет отозван из суда ЕС.

Напомним, в феврале 2021 года Чехия заявила о намерении подать жалобу в суд ЕС на Польшу из-за спорной шахты на границе.

Отметим, в сентябре прошлого года суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро каждый день за отказ прекратить работу на шахте "Туров".

Как сообщало РБК-Украина, после отказа Польши платить этот штраф, Еврокомиссия нашла способ, как удержать деньги с Варшавы.

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