Польша и Чехия договорились по шахте "Туров": Варшава выплатит Праге компенсацию

Премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала подписали соглашение по скандальной угольной шахте "Туров". Прага отзовет иск в ЕС, а Варшава выплатит 45 млн евро в качестве компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Как заявил Матеуш Моравецкий, соглашение с Чехией позволит продолжить работу угольной шахты и находящейся рядом с ней электростанции в Турове. По его словам, договоренности удалось достичь после продолжительных и напряженных переговоров.

По соглашению Польша должна выплатить Чехии компенсацию в размере 45 млн евро. Под наблюдением высшего европейского суда стороны будут следить за надлежащим функционированием барьера, который польская сторона строит в этом районе, чтобы предотвратить сток воды на чешскую территорию.

Премьер Чехии в свою очередь отметил, что польская сторона учла все претензии Праги. Фиала заявил, что иск к Варшаве будет отозван из суда ЕС.