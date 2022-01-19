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Евросоюз придумал, как штрафовать Польшу. Деньги вычтут из причитающихся ей платежей

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Брюссель, Среда 19 января 2022 18:37
Евросоюз придумал, как штрафовать Польшу. Деньги вычтут из причитающихся ей платежей Фото: Евросоюз начнет штрафовать Польшу из-за угольной шахты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия нашла штрафовать Польшу из-за скандальной шахты "Турув" на границе с Чехией. Деньги планируют удерживать из платежей, которые предназначены стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как заявил изданию чиновник, Европейский союз начинает процесс вычета миллионов евро из платежей Польше для покрытия штрафов, наложенных на Варшаву за игнорирование судебного запрета на закрытие угольной шахты.

Параметры удержания штрафа из платежей Польши определят в ближайшие дни. У польских властей есть 10 рабочих дней для ответа.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что последний срок для первого платежа штрафа Польши истек 18 января. Сейчас ЕС начинает "процедуру взаимозачета".

По данным агентства, первый платеж составляет 15 млн евро плюс 30 тысяч евро процентов.

Напомним, европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро за каждый день работы шахты "Турув". Однако в Варшаве заявили, что закрывать скандальную шахту не планируют.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не должна выплачивать штраф ЕС из-за угольной шахты.

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