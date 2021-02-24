ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эко-вопрос. Чехия подает в суд на Польшу из-за шахты в пограничной зоне

Новина українською → Чехия, Среда 24 февраля 2021 06:37
Эко-вопрос. Чехия подает в суд на Польшу из-за шахты в пограничной зоне Фото: шахта (pexels)
Автор: Даша Харченко

Чехия будет подавать жалобу в Суд ЕС на Польшу из-за шахты на границе. Она грозит экологии и водоснабжению северных районов Чехии.

Об этом сообщает TVN24.

В Чехии хотят, чтобы Варшава приостановила добычу бурого угля на шахте “Турув”, расположенной неподалеку от границ с Чехией и Германией.

МИД Чехии сообщил, что подаст жалобу в Суд ЕС на Польшу в конце февраля – начале марта.

Чехия настаивает, что добыча угля на этой шахте негативно влияет на ее пограничные районы, где снизился уровень грунтовых вод.

Без привлечения суда договориться с Польшей не удалось.

Глава чешского МИД Томаш Петричек выразил сожаление намерениями Польши расширить добычу угля тогда, когда Европа идет в более экологическом направлении.

В свою очередь спикер министерства климата Польши Александер Бжоска сообщил, что был шанс на решение проблемы без привлечения судебных органов.

Польша хочет эксплуатировать шахту “Турув” до 2044 года. А недавно министерство климата продолжило концессию на добычу угля до 2026 года. Чехия и Германия были против этого решения.

Напомним, в Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.

Ранее в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Польша Чехия Шахта
NEWS
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине