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Польща і Чехія домовилися по шахті "турів": Варшава виплатить Празі компенсацію

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Прага, Четвер 03 лютого 2022 17:11
Польща і Чехія домовилися по шахті "турів": Варшава виплатить Празі компенсацію Фото: Польща і Чехія домовилися по вугільній шахті" турів " (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністри Польщі та Чехії Матеуш Моравецький і Петро Фіала підписали угоду щодо скандальної вугільної шахти "турів". Прага відкличе позов до ЄС, а Варшава виплатить 45 млн євро в якості компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як заявив Матеуш Моравецький, угода з Чехією дозволить продовжити роботу вугільної шахти і знаходиться поруч з нею електростанції в Турові. За його словами, домовленості вдалося досягти після тривалих і напружених переговорів.

За угодою Польща повинна виплатити Чехії компенсацію в розмірі 45 млн євро. Під наглядом вищого Європейського суду сторони будуть стежити за належним функціонуванням бар'єру, який польська сторона будує в цьому районі, щоб запобігти стоку води на чеську територію.

Прем'єр Чехії своєю чергою зазначив, що польська сторона врахувала всі претензії Праги. Фіала заявив, що позов до Варшави буде відкликаний з Суду ЄС.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Чехія заявила про намір подати скаргу до суду ЄС на Польщу через спірну шахту на кордоні.

Зазначимо, у вересні минулого року суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати штраф у 500 тисяч євро щодня за відмову припинити роботу на шахті "турів".

Як повідомляло РБК-Україна, після відмови Польщі платити цей штраф, Єврокомісія знайшла спосіб, як утримати гроші з Варшави.

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