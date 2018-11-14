Польша будет просить Совет Европы помочь с возвратом обломков самолета Качиньского

Фото: катастрофа под Смоленском (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

Чапутович добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в Страсбурге 14 ноября он будет убеждать генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда относительно потребности посредничества Совета Европы в деле возвращения обломков самолета в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на радио Wnet

Чапутович добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом, а также выступает за сохранение санкций против РФ, пока не произойдет каких-то серьезных изменений в российской политике.

"У нас есть фундаментальная разница во взглядах с Россией. Прежде всего, мы считаем, что Россия нарушила международное право, осуществляя агрессию в Украине. Поэтому, санкции против России являются обоснованными", - подчеркнул Чапутович.

Еще одним важным расхождением во взглядах глава МИД Польши назвал дело о возврате Россией Польше обломков правительственного самолета Ту-154М. Он обратил внимание на недавно принятое важную резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают к возврату самолета.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию, в которой осуждает действия Российской Федерации в Смоленской авиакатастрофе.

Ранеев ПАСЕ приняли рапорт о Смоленской катастрофе. Подготовка рапорта продолжалась более 4 лет. В документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что, согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше.