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Польща проситиме Раду Європи допомогти з поверненням уламків літака Качинського

Новини » Політика    14.11.2018 - 16:30
Польща проситиме Раду Європи допомогти з поверненням уламків літака Качинського
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

Чапутович додав, що Польща підтримує територіальну цілісність України у кордонах, визнаних міжнародним правом

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Страсбурзі 14 листопада він переконуватиме генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо потреби посередництва Ради Європи у справі повернення уламків літака до Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радіо Wnet

Чапутович додав, що Польща підтримує територіальну цілісність України у кордонах, визнаних міжнародним правом, а також виступає за збереження санкцій проти РФ, поки не відбудеться якихось серйозних змін у російській політиці.

"У нас є фундаментальна різниця у поглядах з Росією. Насамперед, ми вважаємо, що Росія порушила міжнародне право, здійснюючи агресію в Україні. Тому, санкції проти Росії є обрунтованими", - наголосив Чапутович.

Ще однією важливою розбіжністю у поглядах глава МЗС Польщі назвав справу щодо повернення Росією Польщі уламків урядового літака Ту-154М. Він звернув увагу на нещодавно ухвалену важливу резолюцію ПАРЄ, в якій Росію закликають до повернення літака.

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно ухвалила резолюцію, якою засуджує дії Російської Федерації у Смоленській авіакатастрофі.

Раніше у ПАРЄ ухвалили рапорт щодо Смоленської катастрофи. Підготовка рапорту тривала понад 4 роки. У документі враховано оцінки експертів міжнародного права, які визнали, що, згідно з чиказькою конвенцією, уламки Ту-154М необхідно повернути Польщі.

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