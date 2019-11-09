В Польше заявили, что не будут передавать Мазура России

Польша не будет передавать украинского активиста и добровольца Игоря Мазура РФ, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября. Об этом заявила вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская в Facebook.

По ее словам, задержание украинского активиста является техническим исполнением Польшей международных соглашений.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала вице-спикер.

Сообщается, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело. Добавим, что Госевская обещала гарантии невиновности Мазура.

"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - добавила она.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

Добавим, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.