У Польщі заявили, що не будуть передавати Мазура Росії

Польща не буде передавати українського активіста і добровольця Ігоря Мазура РФ, але доведеться пройти за стандартною процедурою через розгляд ордера Інтерполу в суді 12 листопада. Про це заявила віце-спікер польського Сейму Малгожаті Госевська у Facebook.

За її словами, затримання українського активіста є технічним виконанням Польщею міжнародних угод.

"Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Польщею міжнародних угод та зобов'язань. Цивільний активіст і ветеран війни на Донбасі, в Грузії і Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами в реєстр затримань Інтерполу. Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - написала віце-спікер.

Повідомляється, що польська влада і суди ретельно розслідують цю справу. Додамо, що Госевская обіцяла гарантії невинності Мазура.

"Я зі свого боку допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура проти російських звинувачень", - додала вона.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні. Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що консул України виїхав до місця затримання Мазура, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію. Вони також обговорили питання адвокатської захисту. В даний час опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Додамо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявил, що РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.