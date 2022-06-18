Даже не половина. Сколько обещанного вооружения передала Германия Украине

Согласно данным мониторинга Ukraine Support Tracker, до 7 июня Германия обещала Украине оказать военную помощь в размере 542 млн евро. Сейчас страна занимает восьмое место среди стран, которые поставляют вооружение для наших бойцов.

Больше всего оружия обещали США-на сумму 4,14 млрд евро. Сейчас же они поставили вооружение на 1,97 млрд евро, что составляет 48% от обещанного.

Среди стран, которые поставили 100% от обещанного оружия:

Норвегия;

Франция;

Латвия;

Италия;

Бельгия;

Люксембург;

Финляндия;

Хорватия;

Болгария;

Австрия;

Румыния;

Польша

Однако, общий объем поставок вышеуказанных стран, является ниже, чем в Германии.