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Навіть не половина. Скільки обіцяного озброєння передала Німеччина Україні

Фото: гаубиці Panzerhaubitze 2000 (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Німеччина надала нашій країні військову допомогу у розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

Згідно з даними моніторингу Ukraine Support Tracker, до 7 червня Німеччина обіцяла Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро. Наразі країна займає восьме місце серед країн, які постачають озброєння для наших бійців.

Найбільше зброї обіцяли США - на суму 4,14 млрд євро. Наразі ж вони поставили озброєння на 1,97 млрд євро, що становить 48% від обіцяного.

Серед країн, які поставили 100% від обіцяної зброї:

  • Норвегія;
  • Франція;
  • Латвія;
  • Італія;
  • Бельгія;
  • Люксембург;
  • Фінляндія;
  • Хорватія;
  • Болгарія;
  • Австрія;
  • Румунія;
  • Польща

Однак, загальний обсяг постачання вищевказаних країн, є нижчим, ніж у Німеччині.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина передасть важке озброєння Україні вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас. Також він відзначив, що його країна підтримуватиме нашу стільки, скільки це буде потрібно.

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