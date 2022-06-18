Навіть не половина. Скільки обіцяного озброєння передала Німеччина Україні

Згідно з даними моніторингу Ukraine Support Tracker, до 7 червня Німеччина обіцяла Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро. Наразі країна займає восьме місце серед країн, які постачають озброєння для наших бійців.

Найбільше зброї обіцяли США - на суму 4,14 млрд євро. Наразі ж вони поставили озброєння на 1,97 млрд євро, що становить 48% від обіцяного.

Серед країн, які поставили 100% від обіцяної зброї:

Норвегія;

Франція;

Латвія;

Італія;

Бельгія;

Люксембург;

Фінляндія;

Хорватія;

Болгарія;

Австрія;

Румунія;

Польща

Однак, загальний обсяг постачання вищевказаних країн, є нижчим, ніж у Німеччині.