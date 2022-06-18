Навіть не половина. Скільки обіцяного озброєння передала Німеччина Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Німеччина надала нашій країні військову допомогу у розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
Згідно з даними моніторингу Ukraine Support Tracker, до 7 червня Німеччина обіцяла Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро. Наразі країна займає восьме місце серед країн, які постачають озброєння для наших бійців.
Найбільше зброї обіцяли США - на суму 4,14 млрд євро. Наразі ж вони поставили озброєння на 1,97 млрд євро, що становить 48% від обіцяного.
Серед країн, які поставили 100% від обіцяної зброї:
Однак, загальний обсяг постачання вищевказаних країн, є нижчим, ніж у Німеччині.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина передасть важке озброєння Україні вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас. Також він відзначив, що його країна підтримуватиме нашу стільки, скільки це буде потрібно.
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