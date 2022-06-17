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Придет вовремя. Украина получит немецкое оружие для битвы за Донбасс, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Пятница 17 июня 2022 21:18
Придет вовремя. Украина получит немецкое оружие для битвы за Донбасс, - Шольц Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого канцлера Олафа Шольца для dpa.

Издание отмечает, что Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева в отношении темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов запасов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

В интервью dpa Шольц ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

"Оно прибудет вовремя…Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года", - отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был быть изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

"Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня", - добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Германия будет продолжать поддержку Украины столько, сколько понадобится ей в борьбе за независимость.

Ожидается, что в этом году Берлин передаст новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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