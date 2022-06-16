Шольц во время визита в Киев: помогать будем сколько потребуется
Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Важным сигналом является то, что главы правительств трех крупных стран ЕС приехали в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Но мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, но также и когда речь идет об оружии - будет продолжаться. И что мы будем продолжать его до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость", - добавил он.
Все что известно о визите канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги - в материале РБК-Украина.