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Шольц во время визита в Киев: помогать будем сколько потребуется

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Киев, Четверг 16 июня 2022 10:50
Шольц во время визита в Киев: помогать будем сколько потребуется Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Важным сигналом является то, что главы правительств трех крупных стран ЕС приехали в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Но мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, но также и когда речь идет об оружии - будет продолжаться. И что мы будем продолжать его до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость", - добавил он.

Все что известно о визите канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги - в материале РБК-Украина.

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