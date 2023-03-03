Половина окупованого Севастополя залишилася без світла

Ввечері 3 березня у тимчасово окупованому Севастополі майже половина міста раптово залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії .

За словами заступника підконтрольного Росії голови Севастополя Євгена Горлова, у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" відбувся нібито стрибок напруги. Ремонтні бригади відправили для з'ясування причин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у четвер, 2 березня, в Севастополі було чути звук артилерії.

Також раніше ми писали, що в окупованому Севастополі дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки продовжили на безстроковий період.

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