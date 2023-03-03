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Половина оккупированного Севастополя осталась без света

Фото: половина оккупированного Севастополя осталась без света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе почти половина города внезапно осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам заместителя подконтрольного России главы Севастополя Евгения Горлова, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел якобы скачок напряжения. Ремонтные бригады были отправлены для выяснения причин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в четверг, 2 марта, в Севастополе был слышен звук артиллерии.

Также ранее мы писали, что в оккупированном Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлили на бессрочный период.

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СевастопольЭлектроэнергия