В Севастополі чули звук артилерії

Сьогодні, 2 березня, в Севастополі було чути звук артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

"У центральній частині Севастополя близько 20:24 чути звук, схожий на артилерійський постріл, повідомляє наш кореспондент", - повідомляє видання. Проте, за словами кореспондента, звуку ракети, що летить, чути не було, нічого незвичайного в небі не помічено