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В окупованому Севастополі безстроково ввели "жовтий" рівень небезпеки

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Севастополь, П'ятниця 10 лютого 2023 19:33
В окупованому Севастополі безстроково ввели "жовтий" рівень небезпеки Фото: в окупованому Севастополі безстроково ввели "жовтий" рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В окупованому Севастополі дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки продовжили на безстроковий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Як повідомляється, обмеження передбачають "посилений огляд авто", які в'їжджають до Севастополя та виїжджають з нього.

Зазначено, що цей рівень був запроваджений у Криму 11 квітня минулого року, у Севастополі - 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки - середній із трьох існуючих у РФ та анексованих нею Криму та Севастополі. Він має на увазі "максимально посилені" заходи безпеки та роботу російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".

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