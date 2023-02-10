В окупованому Севастополі безстроково ввели "жовтий" рівень небезпеки
В окупованому Севастополі дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки продовжили на безстроковий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.
Як повідомляється, обмеження передбачають "посилений огляд авто", які в'їжджають до Севастополя та виїжджають з нього.
Зазначено, що цей рівень був запроваджений у Криму 11 квітня минулого року, у Севастополі - 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.
"Жовтий" рівень терористичної небезпеки - середній із трьох існуючих у РФ та анексованих нею Криму та Севастополі. Він має на увазі "максимально посилені" заходи безпеки та роботу російських спецслужб.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.