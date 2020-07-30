Половина областей не готова ослабить карантин в Украине

В Украине ухудшилась эпидемическая ситуация. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По сравнению со вчерашним днем, список увеличился на две области плюс Киев.

На данный момент карантин запрещено ослаблять в:

Киеве;

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Черновецкой области;

Черниговской области.

В большинстве указанных регионов превышен показатель динамики выявления новых случаев заражения.

Фото: показатели Минздрава на 30 июля (moz.gov.ua)

Напомним, вчера сообщалось о 10 областях, которые не соответствовали показателям Минздрава.

Также отметим, что число регионов, которым запрещено ослаблять карантин, растет ежедневно.

Как писало РБК-Украина, завтра Украину могут поделить на четыре карантинные зоны.