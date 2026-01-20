Половина Києва залишається без опалення: що відбувається у місті після обстрілів

Половина міста без тепла

За словами Коваленка, у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії без графіків. Після обстрілу додатково до екстрених відключень без світла залишилися 173 тисячі клієнтів.

"Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста. Також фіксують перебої з водопостачанням на лівому березі", - зазначив він.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, попри морози. Коваленко закликав киян після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб уникнути нових аварій і затримок у ремонті мереж.

Складна ситуація на лівому березі та Печерську

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що ситуація з теплом і водопостачанням на лівому березі та у Печерському районі залишається складною.

Щодо електрики, за його словами, НЕК "Укренерго" запровадило в столиці аварійні відключення. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.