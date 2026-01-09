Половина головного концерну РФ з виробництва бронетехніки не під санкціями, - ГУР

Проєкт ГУР МО War&Sanctions визначив 41 підприємство "Уралвагонзаводу", який входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Концерн є ключовим виробником бронетехніки для російської армії.

"Підприємства концерну виготовляють і модернізують танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорив", важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", бойові машини підтримки танків (БМПТ) та броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ)", - сказано у повідомленні.

В ГУР зазначають, що 23 російські підприємства зі складу концерну досі не перебувають під санкціями західних партнерів України. Без покарання залишаються виробники навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, підприємства забезпечення та інші.

При цьому в ГУР є інформація щодо 429 підприємств в Росії, які або входять до складу, або перебувають під управлінням усіх п'яти холдингів "Ростеха".

"Для кожного з них наведені ідентифікаційні дані, функції в структурі холдингу та "Ростєху" загалом, схема зв’язків і підпорядкування, а також відомості про застосовані санкції", - додали у повідомленні.

