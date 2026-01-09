Половина головного концерну РФ з виробництва бронетехніки не під санкціями, - ГУР

Понад половина підприємств провідного російського концерну з виробництва бронетехніки, "Уралвагонзаводу", досі не перебуває під санкціями західних партнерів та може працювати без перешкод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України.
Проєкт ГУР МО War&Sanctions визначив 41 підприємство "Уралвагонзаводу", який входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Концерн є ключовим виробником бронетехніки для російської армії.
"Підприємства концерну виготовляють і модернізують танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорив", важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", бойові машини підтримки танків (БМПТ) та броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ)", - сказано у повідомленні.
В ГУР зазначають, що 23 російські підприємства зі складу концерну досі не перебувають під санкціями західних партнерів України. Без покарання залишаються виробники навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, підприємства забезпечення та інші.
При цьому в ГУР є інформація щодо 429 підприємств в Росії, які або входять до складу, або перебувають під управлінням усіх п'яти холдингів "Ростеха".
"Для кожного з них наведені ідентифікаційні дані, функції в структурі холдингу та "Ростєху" загалом, схема зв’язків і підпорядкування, а також відомості про застосовані санкції", - додали у повідомленні.
Тим часом, за даними європейських правозахисників, європейські уряди продовжують активно купувати російський скраплений природний газ, що допомагає Москві фінансувати війну проти України. Продаж СПГ приносить російському режиму великі гроші.
Окрім цього, попри санкції, країни Євросоюзу за 10 місяців 2025 року імпортували понад 4 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з РФ. Виторг російських компаній від цих операцій склав 1,72 млрд євро.