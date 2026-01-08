ua en ru
Санкції не діють? ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро

Четвер 08 січня 2026 12:50
Санкції не діють? ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро Фото: у GMK Center заявили, що Європа купує метал у Росії попри санкції (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Незважаючи на санкційний тиск, країни Євросоюзу за 10 місяців 2025 року імпортували понад 4 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з РФ. Виторг російських компаній від цих операцій склав 1,72 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт GMK Center, підготовлений на основі даних Eurostat.

Основним товаром, який ЄС продовжує активно закуповувати у Росії, залишаються сталеві напівфабрикати. За січень-жовтень 2025 року їхній імпорт зріс на 8,4% порівняно з минулим роком і склав 2,9 млн тонн. На закупівлю цієї продукції європейські компанії витратили 1,28 млрд євро.

Найбільшими споживачами напівфабрикатів з РФ, згідно звіту, є:

  • Бельгія - 1,09 млн тонн (+6% в порівнянні з минулим роком);
  • Італія - 640,34 тис. тонн (+0,6%);
  • Чехія - 616,02 тис. тонн (+57,1%);
  • Данія - 443,3 тис. тонн (+4,8%).

Великі обсяги імпорту з Росії припадають на чавун - 696,99 тис. тонн, що на 32,2% менше порівняно з минулим роком. Виручка російських компаній ГМК від поставок до ЄС склала 254,45 млн євро, знизившись на 39,5% рік до року. Основними імпортерами були:

  • Італія - 524,62 тис. тонн (-31,8% р./р.);
  • Латвія - 87,27 тис. тонн (-40,9% р./р.);
  • Бельгія - 31,07 тис. тонн (+1,5% р./р.).

Постачання феросплавів російського виробництва майже припинилося: за січень-жовтень 2025 року до ЄС надійшло лише 6,3 тонн проти 56 тис. тонн за аналогічний період 2024 року.

Санкції не діють? ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро

Євросоюз у січні-жовтні імпортував 4,19 млн тонн продукції ГМК з РФ (інфографіка: gmk.center)

Імпорт металобрухту з РФ склав 69,18 тис. тонн, що на 85,9% більше, ніж торік, а витрати на закупівлю зросли на 1,1% і становили 21,25 млн євро.

Поставки залізної руди були незначними - 2,04 тис. тонн (9,36 тис. т у січні-жовтні 2024 року). Імпорт заліза прямого відновлення (DRI) за цей період знизився на 40,9% і склав 525,96 тис. тонн, а витрати - на 46,6%, до 160,63 млн євро.

У жовтні 2025 року ЄС імпортував з Росії 569,15 тис. тонн продукції ГМК, що на 54,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року та у 49,2 раза більше ніж у вересні - це максимум із січня поточного року.

Зокрема:

  • чавун - 0 тис. тонн (як і у жовтні 2024 та вересні 2025 року);
  • напівфабрикати - 507,67 тис. тонн (+94,1% рік до року, +11 разів м./м.) - найвищий показник щонайменше за останні три роки;
  • DRI - 51,27 тис. тонн (-48,7% р./р.; 0 тис. т у вересні);
  • брухт - 10,2 тис. тонн (+2,1 раза р./р.; +56,4% м./м.);
  • залізна руда та сталь (ЗРС) - 0 тис. тонн (як і у жовтні 2024 та вересні 2025 року).

Виручка російських металургів від експорту до ЄС у жовтні становила 221,35 млн євро, що на 32,4% більше, ніж роком раніше, і у 59 разів більше ніж у вересні. Для порівняння, у 2024 році ЄС імпортував із Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу.

"Попри санкції, російські виробники й далі отримують значні доходи від експорту продукції в Євросоюз, минулого року сума перевищила 2,5 млрд євро. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень і наявність винятків, які дають можливість російській металургії експортувати на ринки ЄС", - йдеться у звіті.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, на скільки зріс експорт металобрухту з України у 2025 році.

