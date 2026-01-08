Євросоюз фінансує військову машину Путіна за рахунок імпорту СПГ, - правозахисники

Про це йдеться в заяві німецької правозахисної організації Urgewald, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише Urgewald, у 2025 році понад 15 млн тонн СПГ з Ямалу було доставлено через арктичний лід у порти ЄС, що принесло Кремлю приблизно 7,2 млрд євро.

У звіті організації наголошується, що хоч Європа скоротила постачання газу трубопроводом із Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, частка ЄС у світовому постачанні СПГ із Ямалу торік збільшилася до 76,1% із 75,4% у 2024 році.

Також, за даними Urgewald, одна з двох європейських судноплавних компаній, які забезпечують логістичну підтримку Ямальського СПГ, - британська Seapeak. Seapeak перевезла 37,3% цього виду СПГ, а грецька Dynagas - 34,3%.

Одинадцять із чотирнадцяти спеціалізованих криголамних танкерів Arc7, що перевозять СПГ з Ямалу, належать Seapeak і Dynagas.

"У поточній геополітичній ситуації ми не можемо дозволити ще один рік співучасті. Ми не просто клієнти, ми - ключова інфраструктура, яка підтримує цей проєкт. Кожен вантаж, розвантажений у порту ЄС, - це прямий внесок у військовий бюджет, який фінансує вбивства в Україні. Ми повинні припинити підживлювати енергоприбуток Росії", - сказав фахівець з енергетики та санкцій Urgewald Себастьян Реттерс.

Завод "Ямал" залежить від доступу до європейських портів і використання криголамних СПГ-танкерів класу Arc7, побудованих спеціально для цього проєкту. Без розвантаження або перевалки в портах ЄС, включно із Зебрюгге в Бельгії, судна мали б іти набагато довшими маршрутами.