ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Євросоюз фінансує військову машину Путіна за рахунок імпорту СПГ, - правозахисники

Німеччина, Четвер 08 січня 2026 18:56
UA EN RU
Євросоюз фінансує військову машину Путіна за рахунок імпорту СПГ, - правозахисники Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейські уряди продовжують активно купувати російський скраплений природний газ, що допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Про це йдеться в заяві німецької правозахисної організації Urgewald, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише Urgewald, у 2025 році понад 15 млн тонн СПГ з Ямалу було доставлено через арктичний лід у порти ЄС, що принесло Кремлю приблизно 7,2 млрд євро.

У звіті організації наголошується, що хоч Європа скоротила постачання газу трубопроводом із Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, частка ЄС у світовому постачанні СПГ із Ямалу торік збільшилася до 76,1% із 75,4% у 2024 році.

Також, за даними Urgewald, одна з двох європейських судноплавних компаній, які забезпечують логістичну підтримку Ямальського СПГ, - британська Seapeak. Seapeak перевезла 37,3% цього виду СПГ, а грецька Dynagas - 34,3%.

Одинадцять із чотирнадцяти спеціалізованих криголамних танкерів Arc7, що перевозять СПГ з Ямалу, належать Seapeak і Dynagas.

"У поточній геополітичній ситуації ми не можемо дозволити ще один рік співучасті. Ми не просто клієнти, ми - ключова інфраструктура, яка підтримує цей проєкт. Кожен вантаж, розвантажений у порту ЄС, - це прямий внесок у військовий бюджет, який фінансує вбивства в Україні. Ми повинні припинити підживлювати енергоприбуток Росії", - сказав фахівець з енергетики та санкцій Urgewald Себастьян Реттерс.

Завод "Ямал" залежить від доступу до європейських портів і використання криголамних СПГ-танкерів класу Arc7, побудованих спеціально для цього проєкту. Без розвантаження або перевалки в портах ЄС, включно із Зебрюгге в Бельгії, судна мали б іти набагато довшими маршрутами.

Заборона на імпорт СПГ з Росії

Нагадаємо, в рамках санкцій проти Росії Євросоюз зобов'язався повністю заборонити імпорт російського СПГ з 1 січня 2027 року.

Такі обмеження були передбачені 19 пакетом санкцій ЄС, який затвердили наприкінці жовтня минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Газ Війна в Україні
Новини
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка