Половина главного концерна РФ по производству бронетехники не под санкциями, - ГУР

Более половины предприятий ведущего российского концерна по производству бронетехники, "Уралвагонзавода", до сих пор не находится под санкциями западных партнеров и может работать беспрепятственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины.
Проект ГУР МО War&Sanctions определил 41 предприятие "Уралвагонзавода", который входит в состав российской государственной корпорации "Ростех". Концерн является ключевым производителем бронетехники для российской армии.
"Предприятия концерна изготавливают и модернизируют танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорыв", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины поддержки танков (БМПТ) и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ)", - сказано в сообщении.
В ГУР отмечают, что 23 российских предприятия из состава концерна до сих пор не находятся под санкциями западных партнеров Украины. Без наказания остаются производители учебных стендов и тренажеров для экипажей бронетехники, конструкторские бюро, предприятия обеспечения и другие.
При этом в ГУР есть информация по 429 предприятиям в России, которые либо входят в состав, либо находятся под управлением всех пяти холдингов "Ростеха".
"Для каждого из них приведены идентификационные данные, функции в структуре холдинга и "Ростеха" в целом, схема связей и подчинения, а также сведения о примененных санкциях", - добавили в сообщении.
Между тем, по данным европейских правозащитников, европейские правительства продолжают активно покупать российский сжиженный природный газ, что помогает Москве финансировать войну против Украины. Продажа СПГ приносит российскому режиму большие деньги.
Кроме этого, несмотря на санкции, страны Евросоюза за 10 месяцев 2025 года импортировали более 4 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из РФ. Выручка российских компаний от этих операций составила 1,72 млрд евро.