Половина главного концерна РФ по производству бронетехники не под санкциями, - ГУР

Проект ГУР МО War&Sanctions определил 41 предприятие "Уралвагонзавода", который входит в состав российской государственной корпорации "Ростех". Концерн является ключевым производителем бронетехники для российской армии.

"Предприятия концерна изготавливают и модернизируют танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, Т-90МС "Прорыв", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", боевые машины поддержки танков (БМПТ) и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ)", - сказано в сообщении.

В ГУР отмечают, что 23 российских предприятия из состава концерна до сих пор не находятся под санкциями западных партнеров Украины. Без наказания остаются производители учебных стендов и тренажеров для экипажей бронетехники, конструкторские бюро, предприятия обеспечения и другие.

При этом в ГУР есть информация по 429 предприятиям в России, которые либо входят в состав, либо находятся под управлением всех пяти холдингов "Ростеха".

"Для каждого из них приведены идентификационные данные, функции в структуре холдинга и "Ростеха" в целом, схема связей и подчинения, а также сведения о примененных санкциях", - добавили в сообщении.